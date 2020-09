Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruchdiebstahl in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

In der Zeit von Freitag, 24.07.2020 bis Freitag, 14.08.2020, versuchten bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Rahrdumer Schweiz in Jever einzubrechen.

Die Bewohner des Hauses befanden sich im Urlaub, als der oder die Täter versuchten die Haustür, vermutlich mit einem Kuhfuß, aufzuhebeln. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Haustür.

Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461 9211-0 entgegen.

(1032669)

