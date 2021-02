Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Betrüger ergaunern Guthaben-Codes

Gronau (ots)

Trickbetrüger haben am Freitag in Gronau die Aktivierungscodes für Google- und X-Box-Guthaben ergaunert. Die Vorgehensweise der Täter entspricht einer Masche, mit der sie auch im Kreis Borken leider nicht zum ersten Mal erfolgreich waren: Ein Unbekannter gab sich am Telefon der Mitarbeiterin einer Tankstelle gegenüber als Techniker einer Firma aus, die die entsprechenden Geräte betreut. Ein zweiter Anrufer meldete sich einige Minuten später und behauptete, das im ersten Anruf angekündigte Vorgehen nun mit den Vorgesetzten der Mitarbeiterin abgeklärt zu haben. Um das glaubhaft zu machen, gab er einen angeblichen Sicherheitscode durch. Den hatte wenig später der erste Anrufer parat, der sich erneut meldete. Durch das geschickt aufgebaute Vorgehen der Betrüger getäuscht, nannte die Mitarbeiterin nun eine Reihe von Codes. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

