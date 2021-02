Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Werkzeug aus Transporter entwendet

Legden (ots)

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Legden Werkzeug aus einem Firmenwagen gestohlen. Der Transporter hatte an der Straße Waldkrone gestanden, wo die Täter sich mit Gewalt Zugang zum Inneren des Fahrzeugs verschafften. Zur Beute zählen ein Kernbohrer, ein Akkubohrer, eine Schnabelsäge und eine Schlagbohrmaschine. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell