Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin beim Abbiegen angefahren

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 58-Jähriger die Münsterstraße in Richtung Bocholt, von der er nach links in die Straße "Im Osteresch" abbog. Der Rekener übersah dabei die entgegenkommende Rhederin: Die 58-Jährige war auf dem Radweg der Münsterstraße in Richtung Rhede unterwegs, als sie die Einmündung querte. Die Radfahrerin stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Der Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

