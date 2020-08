Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vorfahrtsregel offenbar missachtet- ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zweier PKW

Wittenburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier PKW ist ein Autofahrer am frühen Mittwochmorgen nahe Wittenburg leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 57-jährige Fahrer eines Mazda auf der Kreuzung der Landesstraße 04 mit der Landesstraße 042 die Vorfahrt eines PKW VW nicht beachtet, worauf es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in geschätzter Gesamthöhe von ca. 30.000EUR. Sie mussten beide von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der 41-jährige VW- Fahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen. Er suchte wenig später selbstständig einen Arzt auf. Beide Fahrzeugführer sind Deutsche. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

