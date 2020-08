Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Crivitz (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B321 bei Crivitz ist am Montagmorgen eine 22-jährige Frau schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die deutsche Fahrerin eines Transporters gegen 07:50 Uhr auf einen verkehrsbedingt haltenden LKW auf und wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-jährige polnische Fahrzeugführer des LKW blieb dabei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7000EUR. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

