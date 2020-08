Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Ein Hektar Getreidefeld stand in Flammen

Crivitz (ots)

Vermutlich hat ein technischer Defekt am Schneidwerk eines Mähdreschers am Mittwochvormittag einen Feldbrand bei Runow ausgelöst. Das Feuer hatte rund einen Hektar eines abgeernteten Getreidefelds erfasst. Mehrere Feuerwehren aus der Region kamen zum Löscheinsatz. Der betroffene Landwirt hat sich ebenfalls an den Löscharbeiten beteiligt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der betreffende Mähdrescher geriet nicht in Brand.

