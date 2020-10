Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lindern - Coron-Verstöße in einem Imbiss

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, wurde im Bereich Lindern ein Imbiss auf die Einhaltung der Allgemeinverfügungen kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen mussten die Polizisten feststellen, dass kein ein Hygienekonzept vorgelegt werden konnte, Gästelisten nicht geführt wurden und zwei Gäste keine Mund-Nase-Bedeckung trugen. Gegen die jeweiligen Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Cloppenburg - Corona-Verstoß

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, wurden im Bereich des Bahnhofs gegen 22.30 Uhr sechs Personen kontrolliert. Die männlichen und weiblichen Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren hatten sich zum Schutz vor der Witterung in einen Pkw begeben. Sie stammten alle aus unterschiedlichen Haushalten. Sie erhielten einen Platzverweis. Dazu wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zwischen 22.50 und 23.46 Uhr wurde eine dreiköpfige Personengruppe im Bereich der Münsterlandhalle kontrolliert. Die Männer zwischen 28 und 59 Jahren, die aus unterschiedlichen Haushalten stammten, unterschritten den Mindestabstand zueinander und trugen keine Mund-Nase-Bedeckung. Nach der ersten Kontrolle wurden sie etwa 30 Minuten später erneut an der selben Örtlichkeit festgestellt. Ihnen wurden Platzverweise erteilt und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

