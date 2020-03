Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mann zieht Notbremse im Intercity und landet in Psychiatrie

Hannover (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus Gütersloh zog am Freitag bei der Einfahrt des Intercitys 143 in den Hauptbahnhof Hannover die Notbremse. Dann öffnete er die Tür und flüchtete über die Gleise in Richtung ZOB. Seinen Pullover und eine Jacke mit persönlichen Dokumenten ließ er im Zug liegen.

Der Zugbegleiter verständigte die Bundespolizei und konnte eine Personenbeschreibung abgeben. Wenig später entdeckten die Beamten den Mann in der Bahnhofshalle. Der 21-Jährige versuchte zu flüchten, konnte aber gestellt werden. Da er sehr aggressiv war und einen stark verwirrten Eindruck machte, nahmen ihn die Beamten zur Wache mit.

Eine gerade anwesende Psychiaterin empfahl die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Der zuständige Amtsrichter veranlasste die sofortige Einweisung.

Da der Mann stark schwitzte und hustete, bestand kurzfristig ein Infektionsverdacht, der sich nach eingehender Untersuchung aber nicht bestätigte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Hannover

Martin Ackert

Telefon: 0511 123848-1030 o. Mobil 0162 4829764

E-Mail: martin.ackert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell