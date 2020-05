Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: LKW verliert Ladung und verursacht Unfall

Neuerburg bei Bitburg (ots)

Ein bislang nicht identifizierter LKW befuhr am Samstag, den 16.05.2020 gegen 14:50 Uhr die B51 aus Trier kommend in Richtung Autobahn A60. Im Bereich der Abfahrt Neuerburg/Oberweis verlor der LKW Teile der Ladung, wodurch ein nachfolgendes Fahrzeug beschädigt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

