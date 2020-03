Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200310.1 Kiel: Versuchter Raubüberfall in einem Fotogeschäft

Kiel (ots)

Am Montagabend kam es um 18:09 Uhr zu einem versuchten Raubüberfall in einem Geschäft am Exerzierplatz. Unter Vorhalt eines Messers forderte der männliche Täter die Herausgabe des Geldes. Im Anschluss an die Tat wählte die Angestellte den Polizeiruf 110.

Laut Angabe der Geschädigten betrat der Täter das Fotogeschäft und maskierte sich mit einem Schal. Er zog ein Messer und forderte von ihr die Herausgabe des Geldes. Die Frau verweigerte sowohl die Herausgabe des Geldes als auch das Öffnen der Kasse, woraufhin sie der Täter zur Seite stieß und selbst versuchte, die Kasse zu öffnen. Die Frau rief ihren Kollegen zu Hilfe. Als dieser in den Verkaufsraum kam, forderte er den Täter auf, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin flüchtete dieser ohne Beute in Richtung Innenstadt.

Die Einsatzleitstelle alarmierte die Beamten des 2. Polizeireviers. Auch umliegende Reviere waren in die sofort eingeleitete Fahndung eingebunden. Die Fahndung verlief erfolglos.

Laut Auskunft der Angestellten war der Täter ca. 170 cm groß, hatte eine normale Statur und schwarze Haare. Er trug eine schwarze Hose und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover oder einer Kapuzenjacke bekleidet. Der Täter maskierte sich mit einem dunklen Schal.

Das Kommissariat 13 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei Kiel unter 0431 - 160 3333 zu melden, wenn sie Hinweise zur Tat geben können.

Julia Bunge

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell