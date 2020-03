Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200309.4 Kiel: Festnahme nach Sachbeschädigung an PKWs

Kiel (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagabend einen 26-Jährigen festgenommen, der zuvor im Grasweg mehrere geparkte Autos beschädigt haben soll. Neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung kommen auf ihn Kosten für die Reinigung des Streifenwagens zu, da er sich mehrfach im Wagen übergab.

Mehrere Zeugen meldeten sich gegen 19:30 Uhr über 110 bei der Polizei und teilten mit, dass ein aufgebrachter Mann gegen mehrere geparkte Wagen trete. Der Mann entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Beamten des 1. Reviers und konnte zunächst nicht angetroffen werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Zeugen, dass der Mann zurückkehrte und wiesen die Beamten darauf hin. Der Tatverdächtige sah dies und flüchtete zunächst zu Fuß vom Grasweg über die Gutenbergstraße bis zur Veloroute. Hier konnte er festgenommen werden.

Da der offensichtlich betrunkene Mann keinerlei Ausweispapiere mit sich führte, nahmen die Polizisten ihn zur Feststellung der Personalien mit zur Dienststelle in der Düppelstraße. Auf dem Weg dorthin übergab er sich mehrfach im Streifenwagen. Dieser war anschließend nicht mehr einsatzbereit und muss professionell gereinigt werden.

Die Kosten der Reinigung werden dem 26-Jährigen in Rechnung gestellt. Hinzu kommt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Stand jetzt zwei Fahrzeugen, an denen er die Außenspiegel abgetreten haben soll. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands übergaben die Beamten ihn anschließend in die Obhut von Angehörigen.

