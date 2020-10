Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auffälliges Fahrrad in Eitzum gefunden

Hildesheim (ots)

Elze, Gronau, Eitzum (sen) Am Montag, 21.09.2020, 11.20 Uhr, beobachtet eine Verkehrsteilnehmerin/Zeugin in der Ortschaft Eitzum, wie ein ihr unbekannter Mann ein silberfarbenes Fahrrad auf dem Gehweg der Eitzumer Hauptstraße stehen lässt und sich nach einem Streitgespräch mit einer Pkw-Führerin in unbekannte Richtung entfernt. Die Zeugin gibt an, dass sie aus dem Gespräch zwischen dem Mann und der Frau im Pkw gehört habe, dass der Mann das Fahrrad beim Netto in Gronau ohne Erlaubnis in Gebrauch genommen habe. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es handelt sich um ein silberfarbenes Herrenfahrrad der Marke Hanseatic mit 21 Gang Kettenschaltung, einem hohen schwarzem Lenker und einem Kindersitz. Zeugen zu dem Vorfall und auch der Eigentümer des Fahrrades melden sich bitte bei der Polizei in 31028 Gronau Leine, Telefon: 05182/923370, oder in 31008 Elze, 05068/93030.

