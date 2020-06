Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Löwenstein: Badeunfall im Breitenauer See Am Sonntag um 18.28 Uhr gingen bei Polizei und Rettungsleitstelle die ersten Anrufe ein, eine Person sei im Breitenauer See untergegangen und nicht wiederaufgetaucht. Nachdem zunächst von einem Kind die Rede war, stellte sich später heraus, dass ein 17-jähriger Mann in der Badebucht, kurz vor der Badeinsel, im Wasser schwamm. Zeugen auf der Badeinsel sahen dann, wie er von der Wasseroberfläche verschwand. Taucher unter den sofort alarmierten Rettungskräften konnten die Person aus dem Wasser retten. Nach erfolgreichen Reanimationsmaßnahmen wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Löwenstein, Weinsberg und Heilbronn waren mit 39, die DLRG mit 31 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei sicherte die Unfallstelle mit drei Streifen und nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

