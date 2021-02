Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgänger rückwärts angefahren

Bocholt (ots)

Beim Zurücksetzen hat der Fahrer eines Transporters am Mittwoch in Bocholt einen Fußgänger erfasst. Zu dem Unfall kam es gegen 09.30 Uhr auf der Langenbergstraße im Bereich der Fußgängerzone: Ein 24-jähriger Essener hatte den Bocholter übersehen, der auf der Langenbergstraße in Richtung Ostwall unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den 82-Jährigen in ein Krankenhaus.

