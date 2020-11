POL-HK: 1. Neuenkirchen, Wohnhauseinstieg 2. Soltau, feiernde Heranwachsende 3. Munster, volltrunken Auto gefahren

Polizeiinspektion Heidekreis

1. Neuenkirchen, Wohnhauseinstieg:

Am Samstagnachmittag begaben sich unbekannte Diebe vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Seitenfenster in ein Wohnhaus, welches in der Hauptstraße in Neuenkirchen gelegen ist. Zur Fluchtsicherung wurden mehrere Fenster geöffnet. Nach Mitnahme von Bargeld flüchtete die Täterschaft unerkannt aus dem Objekt. Hinweise werden an die Polizei Soltau, 05191-93800, erbeten.

2. Soltau, feiernde Heranwachsende:

Der Polizei Soltau wurde in der Samstagnacht eine Ruhestörung in der Weinligstraße mitgeteilt. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass vier Heranwachsende aus unterschiedlichen Haushalten feiernd und Drogen konsumierend zusammengekommen waren. Das Beisammensein wurde beendet, die Ruhe wiederhergestellt. Es wurden Drogen und Utensilien sichergestellt, Platzverwiese ausgesprochen sowie mehrere Verfahren aufgrund betäubungsmittelrechtlicher Verstöße und Nichteinhaltung geltender Corona-Beschränkungen eingeleitet.

3. Munster, volltrunken Auto gefahren:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei bemerkten die Polizeibeamten, dass der 42-jährige Munsterer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,39 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein. Des Weiteren konnte der Autofahrer auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ein Strafverfahren diesbezüglich wurde ebenfalls eingeleitet.

4. Trunkenheit I Trunkenheitsfahrt nach Tankbetrug

Am Freitagnachmittag wurden die Polizeibeamten des PK Bad Fallingbostel von ihren Kollegen der Autobahnpolizei Langwedel um Unterstützung gebeten nachdem der Fahrer eines BMW auf der Rastanlage Goldbach an der A 27 getankt hatte und ohne zu bezahlen davongefahren war. Die Fahndung auf der Autobahn im Bereich des Walsroder Dreiecks verlief erfolgreich. Bei der Kontrolle des 47-jährigen aus Sachsen wurde festgestellt, dass dieser alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,18 o/oo. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, eine Strafanzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

5. Trunkenheit II Alkoholisiert verunfallt

Am Samstagabend kam eine 32-jährige Walsroderin alleinbeteiligt mit ihrem Pkw auf der L 163 zwischen Vierde und Bad Fallingbostel von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt und ihr Pkw beschädigt. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

6. Trunkenheit III Trunkenheitsfahrt am Morgen

Am frühen Sonntagmorgen fiel ein Fiat Punto durch seine Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 21-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, der in Walsrode wohnhaft ist, wurde festgestellt, dass die Ursache für seine Fahrweise an seiner Alkoholisierung gelegen haben könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,33 o/oo. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

7. Walsrode, Maskenverweigerer beleidigt Polizeibeamte:

Am Freitag, den 13.11.2020, um 15:40 Uhr führten Polizeibeamte Kontrollen zur Einhaltung der vorgeschriebenen Maskenpflicht im Stadtgebiet Walsrode durch. Hier stellten sie u.a. einen 40-jährigen Walsroder fest, der ohne den vorgeschriebenen MNS unterwegs war. Bei Ansprache über sein Fehlverhalten spuckte der uneinsichtige Betroffene in Richtung der Beamten und beleidigte sie. Zur Feststellung seiner Identität musste er zunächst zur Dienststelle verbracht werden. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung wurde eingeleitet.

8. Walsrode, Widerstand nach Schlägerei:

Am 14.11.2020, um 22:29 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Walsrode zu verbalen Streitigkeiten zwischen Walsroder Bürgern, in Folge dessen ein 61-Jähriger einen 36-Jährigen zu Boden schubste und sich dieser eine blutende Kopfplatzwunde und einen Fingerbruch zuzog. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei der Befragung eines weiteren 30-jährigen Beteiligten aus Walsrode, verweigerte dieser die Angaben seiner Personalien und versuchte zu flüchten. Die Person musste zu Boden gebracht werden und leistete erheblichen Wiederstand, bei welchem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle.

