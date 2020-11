POL-HK: Soltau: Trickdieb kaltschnäuzig; Soltau: Rucksack aus Zuliefererfahrzeug gestohlen

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau: Trickdieb kaltschnäuzig; Soltau: Rucksack aus Zuliefererfahrzeug gestohlen

HeidekreisHeidekreis (ots)

11.11 / Trickdieb kaltschnäuzig

Soltau: Trickreich und kaltschnäuzig entwendete ein unbekannter Dieb am Mittwochmittag ein Handy im Wert von rund 600 Euro. Der Täter betrat ein Büro an der Lüneburger Straße, lenkte das Opfer wild gestikulierend und durch Vorhalten zweier Zeitschriften ab, sodass dem Opfer der freie Blick auf den Bürotisch genommen wurde. Anschließend legte er die Zeitschriften auf den Tisch, direkt auf das dort abgelegte Telefon. Dabei tat der Mann so, als würde er dem Opfer die Zeitschriften verkaufen wollen. Als das Opfer kein Interesse bekundete, nahm der Täter die Zweitschriften wieder an sich, steckte dabei unbemerkt das Handy ein und verließ das Büro. Der Wert des Handys wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Täterbeschreibung: männlich, südländische Erscheinung, etwa 170 cm groß, Drei-Tage-Bart, Mundschutz, trug Lederjacke und weiße Turnschuhe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

11.11 / Rucksack aus Zuliefererfahrzeug gestohlen

Soltau: Aus einem unverschlossenen Kleintransporter der Marke Ford Transit entwendeten Unbekannte am Mittwoch den Rucksack des Fahrers, in dem neben Ausweisen auch ein Laptop verstaut war. Der Diebstahl ereignete sich gegen 15.20 Uhr an der Feldstraße. Der Schaden beträgt etwa 1.420 Euro. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

