POL-HK: Munster: Die Polizei fragt: Wer kann zu Sachbeschädigungen in Munster Hinweise geben?; Schneverdingen: 1,5 Tonnen Kupferkabel gestohlen; Bothmer: Einbruch in Grundschule

11.11 / Die Polizei fragt: Wer kann zu Sachbeschädigungen in Munster Hinweise geben?

Munster: In zwei Fällen von Sachbeschädigung bittet die Polizei in Munster um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung: Am Mittwoch, 28.10.2020, zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr, traten Unbekannte gegen die Hauswand des Einfamilienhauses Nr. 2 an der Straße Am Süllberg. An der aus Eternitplatten bestehenden Wand entstand durch den Tritt ein Loch. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Am Donnerstag, 29.10.2020 beziehungsweise in den Morgenstunden des Freitags, 30.10.2020 beschädigten Unbekannte den Geldautomaten am Famila-Markt am Kohlenbissener Grund. Dabei rissen oder traten sie die Blende am Tastenfeld des in die Außenfassade eingelassenen Automaten ab. Hier wird der Schaden auf 250 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei bitte unter 05192/9600.

10.11 / 1,5 Tonnen Kupferkabel gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Dienstag verschafften sich Diebe gewaltsam Zugang zu einem Gelände an der Straße Gallhorner Flatt und entwendeten etwa 1,5 Tonnen Kupferkabel im Wert von rund 7.800 Euro. Zum Abtransport nutzen sie einen Anhänger, der ebenfalls auf dem Gelände stand. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

10.11 / Einbruch in Grundschule

Bothmer: In der Zeit zwischen Montag, 15.00 und Dienstag, 08.00 Uhr hebelten Unbekannte zwei Fenster zu Büroräumen der Grundschule an der Schulstraße auf, stiegen ein und entwendeten aus einer Geldkassette etwa 70 Euro Bargeld.

10.11 / E-Bike gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Dienstag, zwischen 06.30 und 12.30 Uhr ein E-Bike, das vor dem Haupteingang des Gymnasiums Soltau abgeschlossen abgestellt war. Es handelt sich dabei um ein graues Damenrad der Marle Kalkhoff, Typ Agattu im Wert von rund 2.500 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

10.11 / Bargeld bei Einbrüchen entwendet

Walsrode/Bomlitz: Einbrecher drangen am Dienstagnachmittag, zwischen 14.10 und 19.15 Uhr sowohl in einen Bungalow am Eschenring in Walsrode, als auch in ein Einfamilienhaus an der Straße Schlehenworth in Bomlitz ein. Dabei wurden zwei Terrassentüren und ein Fenster beschädigt. Die Täter durchsuchten beide Objekte und entwendeten Bargeld. Hinweise zu den Taten bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

10.11 / In Gegenverkehr geraten: drei Verletzte

Rethem: Ein 74jähriger Autofahrer verlor am Dienstagmorgen, gegen 07.10 Uhr auf der Lange Straße vermutlich krankheitsbedingt die Kontrolle über seinen Pkw, geriet auf den Gegenfahrstreifen und prallte frontal in einen Kleintransporter. Der Unfallverursacher aus Bad Fallingbostel wurde schwer, die beiden Insassen des Lkw aus Rethem leicht verletzt. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

