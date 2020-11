Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Behringen: Hofladen: Geldkassette gestohlen; Bispingen: Brand auf Baustelle; Walsrode: Volltrunken Auto gefahren; Buchholz/Aller: Bei Unfall tödlich verletzt

HeidekreisHeidekreis (ots)

08.11 / Hofladen: Geldkassette gestohlen

Behringen: Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr entwendeten Unbekannte die Geldkassette eines Hofladens an der Heberer Straße in Behringen und entfernten sich mit einem grauen Pkw der Marke Daimler Benz, Kennzeichenfragment WL-... Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter 05194/982460.

08.11 / Brand auf Baustelle

Bispingen: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagnachmittag, gegen 14.45 Uhr auf einer Baustelle an der Hützeler Straße ein grauer Müllcontainer in Brand. Das Feuer sprang auf daneben gelagerte Dämmplatten, eine Dixi-Toilette sowie auf das Fenster eines Nebengebäudes über. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

08.11 / Volltrunken Auto gefahren

Walsrode: 2,89 Promille zeigte das Gerät an, als ein Autofahrer aus Bad Fallingbostel am späten Sonntagabend einen Atemalkoholtest durchführte. Der 30-Jährige wurde gegen 22.45 Uhr auf der Rudolf-Diesel-Straße angehalten und kontrolliert. Da starker Alkoholgeruch aus seinem Fahrzeug drang, boten die Beamten ihm einen Test an. Nachdem er mehrmals versuchte, diesen zu manipulieren, wurde er zwecks einer Blutentnahme mit zur Dienststelle genommen. Ein erneuter Versuch am Alcomaten führte zu dem Ergebnis von fast drei Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

06.11 / Bei Unfall tödlich verletzt

Buchholz/Aller: Aus bisher ungeklärter Ursache kam am Freitag, gegen 13.35 Uhr ein 59jähriger Pkw-Fahrer aus Marklendorf auf der L190, Berkhof Richtung Essel, auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb er noch im Rettungswagen. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme musste die L 190 gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell