Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Einbruchsversuch in Geschäftsgebäude Schwarmstedt: Trunkenheitsfahrt mit kurzer Nacheile

PI HeidekreisPI Heidekreis (ots)

Walsrode

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen Mitternacht zu einem versuchten Einbruch in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Hermann-Löns-Straße in Walsrode. Die unbekannte Täterschaft versuchte, mittels massiver Gewalteinwirkung, über ein geschlossenes Fenster im Bereich des Erdgeschosses in das Gebäude einzudringen. Aufgrund der guten Sicherungsvorrichtungen des Fensters gelang dieses nicht. Durch die Tathandlung wurde ein Anwohner auf den Täter aufmerksam und alarmierte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter unerkannt vom Tatort fliehen.

Schwarmstedt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr fällt den Beamten, im Rahmen der Streife, in Buchholz (Aller) ein Pkw mit defekter rückwärtiger Beleuchtung auf. Nach kurzem Hinterherfahren wurden zudem eine auffällige Fahrweise, in sogenannten Schlangenlinien, festgestellt. In der Folge sollte der Pkw kontrolliert werden. Anhaltezeichen wurden gegeben. Diese Anhaltezeichen wurden zunächst durch den 33-jährigen Fahrzeugführer aus Bergen ignoriert, sodass es mehrere Minuten dauerte, bis der Fahrzeugführer seinen Pkw stoppte. Im Rahmen der Kontrolle konnte sofort ein deutlicher Alkoholgeruch beim dem 33-Jährigen wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt, sowie der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell