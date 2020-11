POL-HK: Soltau: Logo des Gymnasiums mit Farbe beschmiert; Altenwahlingen: Zigarettenautomat leergeräumt; Bad Fallingbostel / A7: Fahrer eines Sattelzugs betrunken

Polizeiinspektion Heidekreis

08.11 / Logo des Gymnasiums mit Farbe beschmiert

Soltau: Unbekannte beschmierten am vergangenen Wochenende am Gymnasium Soltau das Möbiusband - eine Skulptur von Manfred Klatte - mit orangefarbenem Spray. Der Schaden des am Haupteingang aufgestellten Logos der Schule wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

09.11 / Zigarettenautomat leergeräumt

Altenwahlingen: In der Nacht zu Montag, gegen 01.40 Uhr brachten Unbekannte vor einem Gasthof in Altenwahlingen auf bisher unbekannte Weise einen Zigarettenautomaten zur Detonation und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

10.11 / Fahrer eines Sattelzugs betrunken

Bad Fallingbostel / A7: Polizeibeamte hielten in der Nacht zu Dienstag, gegen 01.15 Uhr auf der A7, Gemarkung Bad Fallingbostel, Fahrtrichtung Hamburg, einen Sattelzug an, weil dieser im Überholverbot ein anderes Fahrzeug überholte. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie bei dem 63jährigen Fahrer aus Südosteuropa Atemalkoholgeruch fest. Der Mann führte einen Test durch. Das Ergebnis lautete 1,59 Promille. Eine Blutprobe, das Einleiten eines Strafverfahrens, die Untersagung der Weiterfahrt und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels waren die Folge.

08.11 / Imbissbetreiber verstößt gegen Corona-Vorschriften

Oberhaverbeck: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntagnachmittag zweimal einen Imbiss in Oberhaverbeck, weil der Betreiber Speisen und Getränke zum Verzehr vor Ort verkaufte, obwohl er darauf hingewiesen wurde dieses zu unterlassen. Vor dem Imbiss waren Picknicktische aus Holz aufgestellt, auf denen Teller und Besteck lagen. Bei der nach einem Hinweis durchgeführten ersten Kontrolle bereitete der Betreiber zwei Teller zur Ausgabe vor und gab an, dass er die aktuellen Vorschriften nicht kenne. Die Beamten klärten ihn darüber auf, dass er lediglich Speisen zum Mitnehmen verkaufen dürfe. Bei der zweiten Kontrolle gegen 16.00 Uhr zeigte sich das gleiche Bild wie zuvor. Außerdem waren zwei der Tische durch Gäste besetzt. Als die Beamten den Betreiber wiederum mit der Situation konfrontierten, zeigte er sich unkooperativ und gab nach wie vor an, die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nicht zu kennen. Die Beamten wiesen ihn nochmals auf die aktuellen Richtlinien hin und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

06.11 / Jugendlicher Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei

Soltau: Weil er ohne Rücklicht fuhr, beabsichtigten Polizeibeamte am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Lüneburger Straße anzuhalten. Als der Jugendliche die Beamten bemerkte, beschleunigte er und bog gezielt in einen Waldweg ab. Gegen 22.10 Uhr konnte der Flüchtende an der Ecke Haselhang/An der Weide gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des 17jährigen Soltauers fanden die Gesetzeshüter den Grund für die Flucht: ein Grinder (Mühle, die zum Zerkleinern von Marihuana genutzt wird) mit grünlichen Anhaftungen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten wurde der Jugendliche wieder entlassen.

