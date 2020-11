POL-HK: Soltau: Polizei nimmt Dealer fest; Soltau: Handtasche geraubt; Soltau: Einbrecher scheitern

Polizeiinspektion Heidekreis

12.11 / Polizei nimmt Dealer fest

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagabend, gegen 22.35 Uhr einen Mann, der im Bereich des Georges-Lemoine-Platzes einen Einkaufswagen schob. Bei der Kontrolle fanden sie eine erhebliche Menge Betäubungsmittel sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Da der Fund auf einen Handel des 28-Jährigen mit Drogen schließen ließ, durchsuchten die Beamten sowohl die Wohnung als auch das Fahrzeug des Verdächtigen. Insgesamt wurden rund 116 Gramm Kokain, 42 Gramm Amphetamine, 37 Gramm Haschisch, Ecstasy und Metamphetamine sichergestellt. Der mutmaßliche Dealer wurde festgenommen.

12.11 / Handtasche geraubt

Soltau: Eine 86jährige Frau aus Plettenberg wurde in Soltau am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr Opfer eines Handtaschenraubes. Das Opfer stand vor einem Geschäft in der Marktstraße, als zwei Unbekannte ihr die Tasche entrissen und flüchteten. Eine kurze Verfolgung der Täter durch die Tochter des Opfers verlief ergebnislos. Die Täter erbeuteten neben der weißen Handtasche auch Bargeld und eine Brille. Sie werden als jung, etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

11.11 / Einbrecher scheitern

Soltau: Unbekannte hebelten am Mittwoch, zwischen 12.00 und 17.30 Uhr auf der Rückseite eines Einfamilienhauses am Tannenweg sowohl an der Terrassentür als auch an einem Fenster, um in das Objekt zu gelangen. Tür und Fenster hielten stand. Die Einbrecher gelangten nicht ins Haus.

