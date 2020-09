Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen/Landkreis Oldenburg: Illegale Müllentsorgung mit Zeugenaufruf; Fahren unter Alkohol-/BTM-Einfluss u.a.

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Illegale Müllentsorgung

Im Holler Weg in Stenum wurden im Zeitraum vom Donnerstag, 10.09.2020, 19:00 Uhr, bis Freitag, 11.09.2020, 06:15 Uhr, große Mengen Obst und Gemüse entsorgt. Es fanden sich neben mehr als 20 Wassermelonen noch Pappkartons, verschiedene Gemüsesorten sowie in einem Plastiksack befindliche Gemüseabfälle. Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei in Ganderkesee unter Tel.-Nr. 04222 946950.

Ganderkesee: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss - Ein 17-jähriger Ganderkeseeer geriet als Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades am Freitag, 11.09.2020, gegen 18:30 Uhr, auf der Bergedorfer Straße in eine Verkehrskontrolle. Hierbei ergab sich der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, der durch einen nachfolgenden und positiv verlaufenden Vortest erhärtet wurde. Der zweifelsfreie Nachweis erfolgt über die abschließend beim Betroffenen entnommene Blutprobe. Gegen den Betroffenen wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wildeshausen: Täterfestnahme nach versuchtem Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, 11.09.2020, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 11:00 Uhr eine männliche Person auf, die sich in der Ortschaft Bargloy mit Handschuhen bekleidet auf ein dortiges Grundstück begab. Eine Nachsuche auf dem großflächigen und schwer einsehbaren Grundstück führte dann unmittelbar am Wohnhaus zum Antreffen und der Festnahme der Person. Es handelte sich um einen 35-jährigen, in Bremen wohnhaften Serben, der bereits erhebliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität aufweist. Eine Überprüfung des von ihm mitgeführten E-Bikes ergab zudem, dass dieses in Bremen entwendet worden war. Nach der Durchführung weiterer, strafprozessualer Maßnahmen wurde der Beschuldigte abschließend entlassen.

Wildeshausen: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln -

Auf der Glaner Straße wurde am Freitag, 11.09.2020, gegen 19:30 Uhr, ein 35-jähriger aus der Gemeinde Großenkneten als Fahrzeugführer eines Pkw kontrolliert. Der Fahrzeugführer zeigte körperliche Auffälligkeiten, die den Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel ergaben. Ein Vortest verlief dann auch entsprechend positiv, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Betroffenen wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Hude: Alkoholisierter Fahrzeugführer

Am Samstag, 12.09.2020, wurde gegen 00:40 Uhr ein merklich unter Alkoholeinfluss stehender 18-jähriger Huder in der Ulmenstraße als Fahrzeugführer eines Pkw festgestellt. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille. Neben der Blutentnahme war die Beschlagnahme des Führerscheins die unmittelbare Folge.

