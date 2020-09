Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schulwegüberwachung in Delmenhorst +++ Geschwindigkeitsmessungen +++ Handyverstöße

Delmenhorst (ots)

Zahlreiche Beamtinnen und Beamte der Polizei Delmenhorst führten am Donnerstag, 10. September 2020, in Zusammenarbeit mit Kräften der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, Schulwegkontrollen an Delmenhorster Schulen durch.

Neben informatorischen Bürgergesprächen und Verkehrskontrollen fanden auch Geschwindigkeitsmessungen statt. Signifikant war zudem die hohe Anzahl an Handyverstößen.

Sowohl zu Schulbeginn als auch zu Schulschluss wurde die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in der Adelheider Straße / Ecke Schlutterdamm gemessen, die die Adelheider Straße in Richtung Groß Ippener befuhren.

Insgesamt überschritten in den Morgenstunden sieben Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Sechs von ihnen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 35 Euro, da sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h unterwegs waren. Einer der Fahrzeugführer war mit 77 km/h deutlich zu schnell unterwegs, sodass er neben einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro auch mit einem Punkt und einem Monat Fahrverbot rechnen muss.

Am Nachmittag hielten insgesamt vier Verkehrsteilnehmer die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht ein. Zwei von ihnen waren mit bis zu 20 km/h zu schnell unterwegs. Zwei weitere erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt, da sie mit bis zu 75 km/h unterwegs waren. Darüber hinaus hatten 12 Verkehrsteilnehmer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt, acht weitere nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt.

Zumindest die Kontrollen im Bereich der Grundschulen Bungerhof-Hasbergen, Beethovenstraße und Deichhort sowie der Schule an der Karlstraße, der BBS II und der Parkschule in Delmenhorst verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Aufgrund des grundsätzlich hohen Gefährdungspotenzials im Bereich von Schulen und Kindergärten wird die Polizei in Delmenhorst weiterhin verstärkt kontrollieren, Geschwindigkeitsmessungen durchführen und Verstöße konsequent verfolgen.

