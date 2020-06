POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um 07:25 Uhr wollte ein 21-jähriger Lenker eines PKW Audi von der Mörikestraße nach links in die Heilbronner Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen PKW BMW einer 57-jährigen Lenkerin, welche die Heilbronner Straße in Richtung Onolzheim befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Gaildorf: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 8 Uhr und Mittwoch, 13 Uhr, einen PKW Toyota Yaris, welcher in der Beethovenstraße geparkt war. An dem Toyota entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

An der Ampelkreuzung des Sudetenweges zur Gaildorfer Straße kam es am heutigen Mittwoch um 12:20 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein 73-jähriger Lenker eines Ford Transit erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 57-jährige Fahrer eines PKW Seat an der umschaltenden Ampel anhielt.

