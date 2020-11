Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Schwarzer Skoda gestohlen

HeidekreisHeidekreis (ots)

13.11 / Schwarzer Skoda gestohlen

Walsrode: Unbekannte entwendeten am frühen Freitagmorgen, zwischen 04.15 und 04.30 Uhr, von einem Firmengelände an der Straße Großer Graben einen schwarzen Pkw der Marke Skoda Fabia. Der Pkw ist mit der Aufschrift "Subway" versehen. Der Wert des Fahrzeugs wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/984480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell