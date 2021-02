Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Täter entwenden Fiat 500 am Krankenhaus

Ahaus (ots)

Auf einen mintgrünen Fiat 500 hatten es Unbekannte am Mittwoch in Ahaus in der Nähe des Krankenhauses abgesehen. Zu dem Diebstahl des auf einer Grünfläche an der Wüllener Straße geparkten Wagens mit Ahauser Kennzeichen kam es zwischen 06.50 und 16.30 Uhr. Im Fahrzeug befanden sich Reitutensilien. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

