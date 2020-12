POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bad Mergentheim: Diesel aus Bus ausgelaufen

Ein Bus ist am Dienstag auf einem Betriebsgelände in Bad Mergentheim verunfallt. Gegen 7 Uhr war der Busfahrer mit dem Fahrzeug gegen einen Bordstein auf dem Gelände in der Rotkreuzstraße gefahren. Dabei wurde eine Leitung am Bus beschädigt, aus der Diesel austrat. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und das Umweltamt vor Ort. Der Busfahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

