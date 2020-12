Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Neuenstein: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurden am Dienstagmorgen zwei Autofahrer in Krankenhäuser gebracht, die gegen 9.45 Uhr mit ihren Fahrzeugen bei Neuenstein kollidiert waren. Ein 36-Jähriger war mit seinem VW auf der Landstraße zwischen Neuenstein-Grünbühl und Neuenstein unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier prallte sein Wagen frontal mit dem Mini einer Frau zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht. Ein zwischenzeitlich gelandeter Rettungshubschrauber konnte jedoch ohne Verletzte wieder abfliegen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von knapp 18.000 Euro.

