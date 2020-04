Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sachbeschädigung im Eingangsbereich einer Bank

Karlsruhe (ots)

Am Freitag vor 08:00 Uhr brachten bislang unbekannte Täter Schmierereien und Plakatierungen im Eingangsbereich einer Bank in der Karlsruher Kaiserstraße an. Mitarbeiter der Bankfiliale stellten die Verschmutzungen morgens fest. Parolen, welche vermutlich auf den Banksektor abzielten, wurden in Form von Flugblättern hinterlassen. Zudem kam es zu Schmierereien mit roter Farbe. Der Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Zur Säuberung musste eine Firma beauftragt werden. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

