Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt und zieht sich leichte Verletzungen zu

Karlsruhe (ots)

Eine 69-Jährige zog sich am Donnerstag, gegen 14:10 Uhr, leichte Verletzungen beim Sturz mit ihrem Fahrrad zu. Sie war auf der Wiesentaler Stefanstraße in Fahrtrichtung Waghäusel unterwegs, als sie vermutlich infolge Unachtsamkeit mit einem dort befindlichen Straßenpoller kollidierte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Fremdschaden entstand nicht.

