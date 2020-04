Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit fünf Verletzten im Oldenburger Ostkreuz++

Oldenburg (ots)

++Am Ostersonntag, dem 12.04.2020, kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 28 in Fahrtrichtung Leer, bei dem insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden. Der Unfall, bei dem alle Fahrzeuge zudem massiv beschädigt wurden, ereignete sich unmittelbar vor dem Oldenburger Ostkreuz. Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhren dabei drei beteiligte Fahrzeuge den sog. Parallelfahrstreifen der A 28, um anschließend auf die A 29 aufzufahren. Während sich ein mit zwei Personen besetzter, blauer Skoda Fabia aus Bremen als letztes Fahrzeug hinter einer langsam fahrenden Fahrzeugschlange befand, folgten diesem ein blauer Citroen Xantia aus dem Landkreis Oldenburg und ein weißer Ford Kuga aus Oldenburg. Zwischen diesen beiden Fahrzeugen kam es dann zu einem Auffahrunfall, in dessen Verlauf auch der benannte Skoda beschädigt wurde. Während der Versorgung der Verletzten durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde der Hauptfahrstreifen der A 28 und der Abfahrtsbereich auf die A 29 durch die Polizei komplett gesperrt. Alle Unfallbeteiligten wurden anschließend verschiedenen Krankenhäusern in Oldenburg zugeführt. Zudem musste die Fahrbahn im Anschluss an die Bergung der Fahrzeuge durch die Autobahnmeisterei und eine angeforderte Spezialfirma noch gereinigt werden. Da der Verkehr während des ganzen Einsatzes über den Überholfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte, kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten zum Unfallhergang werden Zeugen gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 / 9330 zu melden. (420813)++

