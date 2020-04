Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Brandstifter leistet Widerstand +++

Oldenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde der Polizei der Versuch einer Brandstiftung gemeldet. Laut Aussage des Anrufers war es gegen 15.30 Uhr in einer Reihenhausanlage im Stadtteil Nadorst zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Als die Beamten wenige Minuten später den Einsatzort erreichten, trafen sie den 54-jährigen Bewohner einer der Wohnungen an, der gerade damit beschäftigt war, gemeinsam mit einer weiteren Person brennendes Papier in der Wohnung mit den Füßen auszutreten. Den Ermittlungen zufolge hatte der 54-Jährige zuvor den Papierstapel angezündet. Als die Beamten die Personalien des Mannes aufnehmen wollten, ging dieser auf einen 36 Jahre alten Polizeibeamten los und schlug ihm mit der Faust an den Hals. Anschließend bedrohte er die Beamten mit einem Schraubendreher. Nach dem Einsatz von Pfefferspray konnten die Polizeibeamten den alkoholisierten Mann schließlich überwältigen und fixieren, wobei er weiterhin wild um sich trat und Beleidigungen aussprach. Während des Transportes zur Polizeidienststelle bespuckte der Mann die eingesetzten Beamten.

Durch einen Arzt sowie einen Mitarbeiter der Stadt Oldenburg erfolgte die Einweisung des 54-Jährigen in eine Klinik.

Gegen den Mann wird nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Zu einem Gebäudeschaden wegen des brennenden Papiers war es nicht gekommen. (409143)

