Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall bei Bad Wimpfen am Montagmorgen wurde ein Mann verletzt. Gegen 7.45 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Honda Civic die Landstraße zwischen Offenau und Bad Wimpfen. Hierbei übersah sie vermutlich den stockenden Verkehr und fuhr mit ihrem Auto auf einen Opel Zafira eines 54-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Versuchter Diebstahl

Diebe versuchten am Sonntagabend sich unbemerkt Zutritt zu dem Leergutlagerbereich eines Supermarktes in Bad Friedrichshall-Kochendorf zu verschaffen. Die zwei Täter begeben sich zu der Lagerungsstelle in der Industriestraße und versuchten das dortige Leergut zu stehlen, Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Vorfall bei der Polizei, sodass ein 20-jähirger Dieb innerhalb des Geländes festgenommen werden konnte. Mindestens ein Täter konnte flüchten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell