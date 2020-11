Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal: Brand der Sonnenberghalle; hoher Sachschaden; Zeugen gesucht

AngelbachtalAngelbachtal (ots)

Ein Sachschaden von schätzungsweise 100.000.- Euro entstand aus noch unbekannter Ursache bei einem Brand der Sonnenberghalle in der Schulstraße im Ortsteil Eichtersheim. Das Feuer war gegen 16.45 Uhr ausgebrochen und wurde schnell gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen der Brandexperten könnte Brandstiftung ursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

