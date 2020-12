Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.12.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

A6 / Heilbronn: Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Ein 56-Jähriger war am Montagnachmittag mit mehr als zwei Promille auf der Autobahn 6 bei Heilbronn unterwegs. Gegen 15.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Pkw im Bereich des abgebakten Baufeldes hinter dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Heilbronn-Untereisesheim. Währenddessen befuhr der 56-Jährige mit seinem Lkw die Autobahn und touchierte mindestens eine Warnbake der Baustelle. Die Beamten sprachen den Fahrer des Lasters auf den Unfall an und stellten fest, dass er betrunken war. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,1 Promille. Anschließend musste der 56-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Lauffen am Neckar: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher gelangten am Montag unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus in Lauffen am Neckar. Zwischen 7.15 Uhr und 16.45 Uhr verschafften sich die Unbekannten vermutlich über die Scheune Zugang zu dem Haus in der Wilhelmstraße. Im Inneren durchwühlten die Täter das Inventar und entwendeten Bargeld. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell