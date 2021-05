Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruch in einen Werkzeugschuppen

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Mai 2021, 09.00 Uhr und Sonntag, 16. Mai 2021, 10.30 Uhr, verschaffen sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Werkzeugschuppen einer Kirche in der Klosterstraße und entwenden diverses Werkzeug sowie einen Rasenmäher. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 170 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478-958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell