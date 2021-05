Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 15.05./16.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - 2 x Sachbeschädigung durch Graffiti In der Nacht vom 14. auf den 15.05.2021 wurden an das Gebäude des Rathauses Emstek sowie auf zwei Plakate an der Corona Teststation an der Kampstraße in Emstek durch unbekannte Täter Schriftzüge in schwarzer Farbe aufgebracht. Die genaue Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 04473/932180 mit der Polizei Emstek in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Am Samstag, 15.05.2021 gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Cloppenburger mit einem PKW ein Tankstellengelände an der Emsteker Straße, obwohl er nach Eindruck der kontrollierenden Polizeibeamten stark unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Da der Fahrzeugführer die Durchführung eines Atemalkoholtestes abgelehnte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Im Rahmen der Folgemaßnahmen leistete der 20-jährige Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Dem Cloppenburger wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wurden Ermittlungenverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen, 16.05.2021 um 03:16 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 50-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg, da dieser die Ladestraße in Cloppenburg befuhr, obwohl zu diesem Zeitpunkt die Ausgangsbeschränkung galt. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrradfahrer erheblich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,95 %o. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen; die Weiterfahrt wurde untersagt.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen Am Samstag, 15.05.2021 gegen 12:40 Uhr kam es in Löningen im Kreuzungsbereich Bremer Straße/Ringstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin aus Cloppenburg befuhr die Ringstraße und beabsichtigte die Bremer Straße in Fahrtrichtung Oldenburger Ring zu überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 48-jährigen PKW-Fahrerin aus Löningen, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Dabei wurde die 48-jährige Beteiligte schwer, deren 50-jähriger Beifahrer aus Löningen sowie die 24-jährige Beteiligte leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in geschätzter Höhe von 13000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell