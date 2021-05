Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Korrektur zur Pressemeldung vom 15.05.2021, 08:23 Uhr "Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 14.05./15.05.2021"

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bei den u.a. Sachverhalten wurde in der ersten Pressemeldung vom 15.05.2021, 08:23 Uhr versehentlich ein falscher Tatzeitraum angegeben.

Emstek - Diebstahl aus Gartenschuppen

In der Nacht vom 13. auf den 14.05.2021 kam es in Emstek, Zum Wehmers Weg, zum Diebstahl eines Laubbläsers und eines Benzinrasenmähers aus einem unverschlossenen Gartenschuppen. Es entstand ein Schaden von ca. 360 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 04473/932180 mit der Polizei Emstek in Verbindung zu setzen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Hecke

In der Nacht vom 13. auf den 14.05.2021 kam es in Molbergen in der Straße "Kuhmoor" zu einer Sachbeschädigung an einer Kirschlorbeerhecke. Durch unbekannte Täter wurde ca. 120 Pflanzen aus dem Erdreich gerissen. Die genaue Schadenshöhe ist zur Zeit noch unbekannt. Zeugen werden gebeten sich unter 04475/941220 mit der Polizei Molbergen in Verbindung zu setzen.

