Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 15.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitag, 14.05.21, gegen 22:05 Uhr, befuhr eine 21-Jährige aus Vechta mit ihrem PKW die Straße Kuhmarkt. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 15.05.21, gegen 01:10 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Dinklage mit seinem PKW die Bahnhofstraße in Dinklage. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige augenscheinlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Zudem verstieß der 19-Jährige gegen die derzeit bestehende Ausgangssperre im Landkreis Vechta. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Sachbeschädigung an KFZ

In der Zeit von Dienstag, 11.05.2021, 11.00 Uhr bis Donnnerstag, 13.05.2021, 18.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter das vor dem Stadion des VFL Oythe am Oyther Berg abgestellte Vereinsfahrzeug des VFL Oythe. Dabei handlt es sich um einen Daimler, Typ Vito. Es wurden insgesamt zwei Scheiben eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Vechta, Tel.: 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Sachbeschädigung an Imbissbetrieb

Am Samstag, 15.05.2021, gegen 00.35 Uhr beschädigen drei bislang unbekannte Täter ein Oberlicht eines Imbissbetriebes in der Straße Am Markt. Als Zeugen aufmerksam werden, flüchten die drei vom Tatort. Durch die Tathandlung entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 14.05.2021, gegen 15.55 Uhr, kam es in Steinfeld, Diepholzer Straße, vor dem dortigen Friedhof zu einem Verkehrsunfall. Dabei setzte eine 69-jährige aus Steinfeld mit ihrem PKW VW Golf rückwärts von einem dortigen Grundstück auf die Fahrbahn und stieß gegen einen dort abgestellten PKW Citroen. An dem abgestellten PKW entstand Sachschaden. Die 69-jährige setzte anschließend ihre Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls konnten sich das Kennzeichen des PKW der Flüchtenden merken, so dass diese ermittelt werden konnte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

