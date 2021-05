Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht, 31084 Freden ; Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Am Montag den 03.05.2021 kam es in der Zeit von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr in 31084 Freden zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Ecke Kainestraße/Tiebenburgstraße wurde durch einen unbekannten Kraftfahrzeugführer ein Zaunpfosten aus Beton beschädigt. Der Sachschaden wird auf 200EUR geschätzt. Durch die Polizei Alfeld wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 in Verbindung zu setzen.

