Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht, Alfeld OT Gerzen; Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (hey) - Am Montag, den 03.05.2021 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Gerzen zu einer Verkehrsunfallflucht. An der Ecke In der Grund/Blumenstraße wurde vermutlich durch einen LKW beim Abbiegen ein Gartenzaun beschädigt. Ein Zaunpfahl wurde durch die Kollision verbogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 in Verbindung zu setzen.

