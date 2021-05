Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Gestohlenes Fahrrad taucht vor Wohnhaus wieder auf - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum - (JB) Am Freitag, 30.04.2021, zwischen 17.00- 22.00 Uhr, wurde ein schwarzes Herrensportrad der Marke Trek entwendet. Es stand am Bahnhof Harsum und war mit einem Kabelschloss gesichert. Gegen 22.00 Uhr desselben Tages wurde durch eine Anwohnerin der Straße Mahnhof das entwendete Fahrrad auf dem Hof ihres Hauses festgestellt. Der Täter hatte es nach kurzer Nutzung offensichtlich dort abgestellt. Zeugen, die Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

