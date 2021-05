Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheit im Verkehr als Radfahrer

Bad Pyrmont (ots)

Ein 39jähriger Bad Pyrmonter befuhr am Freitag, 30.04.21, gegen 18:40 Uhr, mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung des Pyrmonter Bahnhofes. Ein Teilbereich des Radweges ist auf Grund einer Baustelle für den Verkehr gesperrt. Der 39jährige umfuhr die Sperrschilder in einem souveränen Bogen und fuhr auf dem Gehweg weiter. Sein Pech, hinter ihm fuhr eine Polizeistreife, die den Radler wegen des Verkehrsverstoßes ansprach und dabei feststellte, dass der Mann tüchtig nach Alkohol roch. Ein Test vor Ort ergab 1,61 Promille. Von dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wird eine Strafanzeige geschrieben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell