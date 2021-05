Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Roboter auf Abwegen

Bad Pyrmont (ots)

Am Sonntag, 02.05.2021, 11:15 Uhr, wurde der hiesigen Polizeidienststelle von einer 82jährigen Hausbesitzerin gemeldet, dass von einem Grundstück an der Rathausstraße ein Rasenmähroboter entwendet worden sei. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde von den Beamten auch eine akkurate Spurensuche durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Roboter weder entführt, noch vor der Arbeit geflüchtet war, sondern sich lediglich in einem Gebüsch festgefahren hatte.

