Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstag, gegen 17:55 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen BMW Mini an der Hauptstraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Bei dem Unfall entstand mindestens 1.500 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Am Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Renault Megane in der Gildenstraße. An der Unfallörtlichkeit ist die Gildenstraße eine Einbahnstraße. Der Renault ist an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Marl

Am Morgen, gegen 06:00 Uhr, kam es auf der Hervester Straße in Höhe der Autobahnbrücke über die A52 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Ein 46-jähriger Fahrer eines Transporters aus Gelsenkirchen und ein unbekannter Lkw-Fahrer kamen sich entgegen. Die beiden Seitenspiegel berührten sich. Ein abgerissenes Stück vom Seitenspiegel beschädigte das Auto eines 57-Jährigen aus Marl. Der Lkw-Fahrer flüchtete. Er fuhr einen weißen Lkw, vermutlich ein 12-Tonner als Kühllaster.

2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Chrysler Compass. Das Auto stand zwischen Dienstag (20.10.) und Montag am Uranusweg. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen MAN Lkw an der Fasanenstraße. Vor Ort wurde ein Fahrzeugteil von einem Mercedes gefunden. An dem Lkw entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

In der Nacht zu Mittwoch beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, blauen Opel Meriva. Das Auto stand an der Dortmunder Straße. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

www.polizei.nrw.de

