Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer leicht verletzt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein 69-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Salzburger Straße. Von hier aus wollte er in die Herner Straße einbiegen. Auf dem Radweg der Herner Straße fuhr ein 40-jähriger Pedelecfahrer aus Recklinghausen. Der Autofahrer hatte zunächst noch am Stopp-Schild gehalten, ist dann aber losgefahren. Dabei kollidierte er mit dem Radfahrer. Der 40-Jährige verletzte sich leicht. Nach der medizinischen Versorgung im Rettungswagen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Bei dem Unfall entstand 600 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell