POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Bottrop

Am Montag zur Tageszeit öffneten unbekannte Täter ein Badezimmerfenster in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kraneburgstraße. Die Täter nahmen Pfandgut, eine Playstation und Bargeld mit. Eine Zeugin hatte möglicherweise einen Tatverdächtigen gesehen. Personenbeschreibung: männlich, 25 - 30 Jahre alt, schlank, dunkel-blonde Haare, grüne Jacke mit farblich abgesetzten Ärmeln

Castrop-Rauxel

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Ladenlokal am Widumer Tor ein. Nach ersten Erkenntnissen schafften sie es über ein Oberlicht in die Räume. Als Beute nahmen sie Bargeld, Computerspiele, Blu-Ray Filme und eine Kasse mit. Vor Verlassen des Tatortes zerstörten die Täter einige Büromaschinen. Sie verließen die Räume über eine Fluchttür.

Haltern am See

In der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte zwei Paletten mit Doppelstabmattenzäunen und Pfeilern von einer Baustelle an der Sythener Straße. Um die Zaunelemente abtransportieren zu können fuhren die Täter mit einem unbekannten Fahrzeug auf die Baustelle. Dazu mussten mit Hilfe einer Leitplanke und Holzpfeilern einen kleinen Graben überwinden. Anschließend flüchteten sie unbekannte Richtung.

Marl

Am Montag brachen unbekannte Täter in eine Sporthalle am Bachackerweg ein. Wie die Täter in das Gebäude gelangt sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. In der Halle wurde ein Metallschrank aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. Bei dem Einbruch entstand etwa 200 Euro Sachschaden.

Recklinghausen

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Bochumer Straße ein. In den Räumen wurden zahlreiche Schränke geöffnet. Als Beute wurde mindestens ein Radio mitgenommen. Die Fluchtrichtung der Täter in unbekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte in einen Wohnwagen an der Sickingmühler Straße ein. Die Täter nahmen Werkzeuge und Bekleidung mit.

