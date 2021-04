Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Bahnübergang nach heftigem Gewitter weiterhin beeinträchtigt

Arholzen/Deensen (ots)

Anlässlich des gestrigen schweren Gewitters über dem Landkreis Holzminden in den Nachmittagsstunden kam es im Bereich des Bahnübergangs auf der Landesstraße L580 (Arholzen - Deensen) zu einem Überspannungsschaden in der Elektrik. Die Behebung des Schadens dauert auch nach einem Tag noch an.

Bis zur vollen Funktionsfähigkeit (aktuell lediglich Rotlicht ohne Halbschranken) wird neben Vorgaben für den Zugverkehr seitens des Servicedienstleisters der DB auch Sicherungspersonal eingesetzt.

Die Polizei Stadtoldendorf bittet den örtlichen Fahrzeugverkehr im betreffenden Kurvenbereich weiterhin um erhöhte Vorsicht!

