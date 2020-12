POL-WI: Pressemitteilung der Polizeidirektionen Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis vom 07.12.2020

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Pressemitteilung der Polizeidirektionen Wiesbaden und Rheingau-Taunus-Kreis vom 07.12.2020

1. Einbrecher gestört, Wiesbaden-Delkenheim, Römerstraße, 04.12.2020, 18:40 Uhr

(mv) Am frühen Freitagabend kam es in Wiesbaden-Delkenheim, in der Römerstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem der Einbrecher gestört wurde und flüchtete. Der unbekannte Täter gelangte durch Übersteigen des Zaunes auf das Grundstück und erkletterte an der Hausrückwand eine Kassettenmarkise. Von dort aus hebelte er im 1. Obergeschoss ein Fenster auf und gelangte so in das Hausinnere. Noch während der Einbrecher die Zimmer durchwühlte, kam der Hausbesitzer nach Hause. Daraufhin flüchtete der Einbrecher unerkannt mit Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Versuchter Einbruch in Arztpraxis, Wiesbaden, Biebricher Allee, 05.12.2020, gegen 01:00 Uhr

(mv) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Biebricher Allee zu einem versuchten Einbruch in eine Arztpraxis. Zwei männliche Personen gelangten in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses, in dem sich im Erdgeschoss eine Arztpraxis befindet. Durch das Betreten des Hausflurs ging das Licht aufgrund eines Sensors an. Hausbewohner bemerkten dies und entdeckten im Treppenhaus zwei verdächtige Personen, die aus dem Gebäude in Richtung Magdeburgstraße flüchteten. Die beiden unbekannten Täter wurden beschrieben als männlich, beide ca. 175 cm groß, einer mit kräftiger Figur. Beide waren bekleidet mit dunkler Hose und schwarzer Mütze. Ein Täter trug einen schwarzen Kapuzenpulli, der andere einen grauen Kapuzenpulli. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Baucontainer, Wiesbaden-Biebrich, Kasteler Straße, 30.11.2020 bis 05.12.2020, 21:30 Uhr

(mv) In der Zeit von Montag bis Samstag kam es in der Kasteler Straße in Biebrich zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Der mit Vorhängeschloss gesicherte Container, der im Bereich der Gleise in Höhe des Kalle-Albert-Industrieparks steht, wurde durch unbekannte Täter aufgebrochen. Aus dem Inneren wurden verschiedene Werkzeuge und Geräte, die für den Gleisbau benötigt werden, entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

4. Roller entwendet, Kloppenheim, Oberstraße, 05.12.2020, 19:45 Uhr bis 20:00 Uhr

(mv) Am Samstagabend wurde im Bereich der Oberstraße in Wiesbaden-Kloppenheim ein Roller entwendet. Unbekannte Täter überwanden das Lenkradschloss des Rollers und entfernten sich mit diesem. Passanten konnten kurz darauf im Bereich der Kreuzstraße, ebenfalls in Wiesbaden-Kloppenheim, einen beschädigten Roller auffinden und meldeten dies der Polizei. Es stellte sich heraus, dass es der entwendete Roller aus der Oberstraße war. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Der Roller wurde dem Besitzer wieder ausgehändigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 in Verbindung zu setzen.

5. Auf Parkdeck von Gruppe angegriffen, Mainz-Kostheim, Im Sampel, 06.12.2020, 20.50 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurden zwei 28 und 33 Jahre alte Männer auf einem Parkdeck in der Straße "Im Sampel" in Mainz-Kostheim von mehreren jüngeren Personen angegriffen und leicht verletzt. Nach Angaben der beiden Männer hätten sie gegen 20.50 Uhr auf dem Parkdeck eine dort sitzende und Alkohol konsumierende Gruppe von etwa acht Personen angesprochen und diese gebeten, sich ruhiger zu verhalten. Daraufhin habe sich ein Streit entwickelt, in dessen Verlauf die Geschädigten von Personen aus der Gruppe geschlagen und getreten worden sein sollen. Bei dem Angriff wurden die beiden Männer leicht verletzt und zudem musste einer der beiden Angegriffenen den Verlust seines Smartphones feststellen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den Angreifern konnten aufgrund der Personenbeschreibung zwei 16-jährige Jugendliche als mutmaßliche Tatbeteiligte angetroffen und festgenommen werden. Das Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Mit der Faust ins Gesicht geschlagen, Wiesbaden, Römerberg, 06.12.2020, 04.35 Uhr,

(pl)Ein 24-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag in der Straße "Römerberg" von einem unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 24-Jährige und der spätere Angreifer waren gegen 04.30 Uhr in einen Streit geraten, in dessen Folge der Geschädigte dann Schläge ins Gesicht erhalten haben soll. Aufgrund seiner Gesichtsverletzungen musste der 24-Jährige ärztlich versorgt werden, konnte aber dann vor Ort wieder entlassen werden. Der Angreifer soll etwa 1,75 Meter groß sowie schlank gewesen sein und einen schwarzen Pullover sowie eine helle Jeans getragen haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

7. Boden von Linienbus mit Farbe beschmiert, Wiesbaden, Luisenplatz, 05.12.2020, 23.05 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde ein bislang unbekannter Jugendlicher in einem Linienbus dabei erwischt, wie er den Boden des Busses mit einem schwarzen Stift beschmierte. Der Farbschmierer wurde um kurz nach 23.00 Uhr am Luisenplatz von dem Busfahrer ertappt und flüchtete daraufhin aus dem Bus. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der flüchtige Jugendliche soll weiße Schuhe, eine dunkle Hose und eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze getragen haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

8. Blumentopf gegen geparkten Pkw geworfen, Wiesbaden-Schierstein, Zehntenhofstraße, 04.12.2020, 23.00 Uhr bis 05.12.2020, 00.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in der Zehntenhofstraße in Schierstein einen mit Erde befüllten Blumentopf gegen einen am Straßenrand geparkten Kia Sportage geworfen. Hierdurch wurden die hintere Beifahrertür des betroffenen Pkw und der Blumentopf beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen 23.00 Uhr und 00.30 Uhr. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2450 in Verbindung zu setzen.

9. Briefkasten durch Feuerwerkskörper beschädigt, Mainz-Kastel, Philippsring, 04.12.2020, 20.55 Uhr,

(pl)In Mainz-Kastel wurde am Freitagabend der Briefkasten eines Hauses im Philippsring durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Unbekannte hatten den Feuerwerkskörper augenscheinlich gegen 21.00 Uhr gezündet und diesen dann in den Briefkasten geworfen. Aufgrund der Detonation entstand Sachschaden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

10. Zwei Reifen zerstochen, Wiesbaden-Erbenheim, Moabiter Straße, 05.12.2020, 20.00 Uhr bis 06.12.2020, 17.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in Erbenheim die beiden rechten Reifen eines in der Moabiter Straße geparkten Ford Transits zerstochen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

11. Pkw überschlägt sich, Wiesbaden, B 417 Höhe Abfahrt Platte, 04.12.2020, 07:23 Uhr

(mv) Am Freitagmorgen ereignete sich auf der nassen und mit Schneematsch bedeckten Bundesstraße 417, in Fahrtrichtung Wiesbaden, ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Kurz vor der Kuppe überholte eine schwarzer Mercedes ein anderes Auto. Als der Fahrer wieder auf den rechten Fahrstreifen zurückwechseln wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto. Es kam ins Schleudern, fuhr auf die beginnende und ansteigende Leitplanke und hob ab. Das Auto drehte sich über die Längsachse, stürzte die dahinterliegende Böschung hinunter und beschädigte dabei einige kleine Bäume. Auf einem Waldweg kam das Fahrzeug zum Liegen. Beide Insassen wurden leicht verletzt und konnten das Auto selbständig verlassen. Sie wurden vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Während den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem war der Mercedes bei winterlichen Straßenverhältnissen mit Sommerreifen unterwegs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

12. Unfall mit zwei Verletzten, Wiesbaden, New-York-Straße Abfahrt Siegfriedring, 07.12.2020, 06:15 Uhr

(mv) Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B455 Höhe der Abfahrt Siegfriedring, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr die New-York-Straße aus Richtung Wiesbaden-Bierstadt und wollte nach links in den Siegfriedring abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem Fahrzeug, das die New-York-Straße aus Fahrtrichtung Innenstadt befuhr. Der 20-Jährige und die 54-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 14.000 Euro.

13. Fußgängerin angefahren, Mainz-Kastel, Otto-Suhr-Ring, 04.12.2020, 07:35 Uhr

(mv) Am Freitagmorgen wurde eine Fußgängerin beim Überschreiten des Otto-Suhr-Ringes von einem Pkw angefahren. Ersten polizeilichen Ermittlungen zu Folge befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Pkw die Wiesbadener Straße aus Richtung Wiesbaden-Biebrich kommend und wollte an der Kreuzung in Richtung Otto-Suhr-Ring nach links abbiegen. Auf der Fußgängerfurt kam es zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen Fußgängerin, die den Otto-Suhr-Ring überquerte. Die Fußgängerin wurde erfasst und kam zu Fall. Hierbei verletzte sie sich schwer und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden, wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro.

14. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Wiesbaden, Moritzstraße, 05.12.2020, 14:00 Uhr

(mv) Am Samstagmittag ereignete sich in der Moritzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw hohen Sachschaden verursacht hat. Beim Abbiegen vom Kaiser-Friedrich-Ring in die Moritzstraße öffnete sich eine nicht gesicherte Tür der Ladefläche des Lkw und beschädigte ein geparktes Fahrzeug. Der Lkw entfernt sich vom Unfallort in Richtung Rheinstraße. Bei dem Lkw handelt es sich um einen weißen Lkw bis 3,5 Tonnen. Über den Fahrer ist nichts bekannt. Das Kennzeichen konnte von einem Zeugen abgelesen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Wer Hinweise zum Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345 2240 in Verbindung zu setzen.

15. Baum auf Auto gestürzt, Wiesbaden, Daimlerstraße, 06.12.2020, 10:00 Uhr

(mv) Am Sonntagmorgen stürzte ein massiver Baum von einem Grundstück in der Daimlerstraße auf die Straße und traf dabei einen geparkten Renault Twingo. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt. Die Berufsfeuerwehr Wiesbaden musste anrücken und den Baum von Auto und Fahrbahn entfernen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Kamera und Schmuck entwendet - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus, Hünstetten, Limbach, Samstag, 05.12.2020, 07:15 Uhr bis 19:15 Uhr

(ka)Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus haben bislang unbekannte Täter am Samstag in Hünstetten eine Digitalkamera und Schmuck gestohlen. Aktuellen Ermittlungen zufolge drangen die Einbrecher in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 19:50 Uhr gewaltsam in das im Ortsteil Limbach gelegene Haus ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten im Inneren des Wohnhauses. Hierbei entwendeten sie die Kamera und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus haben den Fall übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Wunschbaum zerstört - Wer kann Angaben machen?, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, Freitag, 04.12.2020, 17:00 Uhr bis Samstag, 05.12.2020, 09:30 Uhr

(ka)Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend bis zum Samstagmorgen einen geschmückten Weihnachtsbaum der Stadt Taunusstein zerstört. Dabei kommt dem Baum eine besondere Bedeutung zu, da es sich um einen sogenannten "Wunschbaum" handelt, an dem bedürftige Kinder ihre Wünsche in eine Kugel stecken und an den Ästen befestigen können. Augenscheinlich wurde dieser Weihnachtsgedanke von den Tätern nicht geteilt, da sie den Baum massiv angegangen sind und etwa acht große Äste abgebrochen sowie die darin befestigten Lichterketten heruntergerissen haben. Der materielle Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro, der ideelle Schaden wird nur schwer zu beziffern sein. Zeugen, die Angaben zu den möglichen Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Schwalbach mit Hinweisen unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

3. 38-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt, Geisenheim, Heidestraße / Brunnenstraße, Sonntag, 06.12.2020, gegen 21:30 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall ist ein 38-jähriger Renault-Fahrer am Sonntagabend in Geisenheim verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 21:30 Uhr die Heidestraße in Richtung Silzerstraße, als ein 30-jähriger VW Golf-Fahrer die Brunnenstraße in Richtung Nothgottesstraße befuhr und im Kreuzungsbereich zur Heidestraße die Vorfahrt des 38-Jährigen missachtet haben soll. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, in Folge dessen der VW Golf des 30-Jährigen mit einem am rechten Fahrbahnrand der Brunnenstraße geparkten Skoda eines 67-Jährigen zusammenstieß. Der 38-jährige Renault-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

4. Schlangenlinien in Schlangenbad - Unfall verursacht und geflüchtet, Schlangenbad, Rheingauer Straße, Samstag, 05.12.2020, gegen 19:30 Uhr

(ka)Eine 54-Jährige ist am Samstagabend mutmaßlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken in Schlangenlinien durch Schlangenbad gefahren und hat zudem ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Ein Zeuge meldete gegen 19:30 Uhr, dass die Frau mit ihrem Mercedes A-Klasse die Rheingauer Straße befuhr und dabei augenscheinlich Schwierigkeiten mit der Spurtreue hatte. Schließlich hielt die 54-Jährige in der Rheingauer Straße ihr Fahrzeug an und beschädigte beim Aussteigen den Skoda eines 49-Jährigen. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Aufgrund der Zeugenschilderungen konnte eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach die Frau an ihrer Wohnanschrift antreffen und einen vorläufigen Atemalkoholtest durchführen. Da der Test mit über einem Promille positiv ausfiel, wurde der Führerschein der 54-Jährigen sichergestellt und die Frau mit auf die Dienststelle genommen. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen.

5. Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht, Bad Schwalbach, Pestalozzistraße, Samstag, 05.12.2020, 15:00 Uhr bis Sonntag, 06.12.2020, 09:00 Uhr

(ka)Der graue Kia Stonic eines 64-jährigen Bad Schwalbachers ist in der Zeit von Samstagnachmittag bis zum Donnerstagmorgen von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Der Geschädigte stellte am Sonntag um 09:00 Uhr bei der Rückkehr an seinem zuvor in der Pestalozzistraße geparkten Kia fest, dass die linke hintere Fahrzeugseite beschädigt worden war. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Reparaturkosten werden sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen mittleren vierstelligen Bereich belaufen. Die Polizeistation Bad Schwalbach bittet Zeugen, sich mit Beobachtungen und Hinweisen unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

